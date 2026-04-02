La boucle des mines Puy-Saint-André Hautes-Alpes

La boucle des mines

La boucle des mines Puy Saint André 05100 Puy-Saint-André Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Riche d’un patrimoine minier inattendu, le sentier de la boucle des mines vous amène à la découverte de l’histoire du charbon briançonnais. Le sentier est situé à cheval sur les deux communes de Puy Saint André et de Puy Saint Pierre.

https://www.hautesvallees.com/lizoard/ +33 6 07 07 31 08

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English : The mining loop

With its rich and unexpected mining heritage, the Mines Loop Trail takes you on a journey of discovery through the history of coal mining in Briançon. The trail straddles the two municipalities of Puy Saint André and Puy Saint Pierre.

Deutsch :

Der Pfad der Minenschleife ist reich an einem unerwarteten Bergbauerbe und führt Sie auf eine Entdeckungsreise durch die Geschichte der Kohle in Briancon. Der Pfad verläuft zwischen den beiden Gemeinden Puy Saint André und Puy Saint Pierre.

Italiano :

Ricco di un patrimonio minerario inaspettato, il sentiero della boucle des mines vi porta alla scoperta della storia del carbone di Briançon. Il sentiero si trova a cavallo tra i due comuni di Puy Saint André e Puy Saint Pierre.

Español :

Con su rico e inesperado patrimonio minero, el sendero del Bucle de las Minas le lleva a descubrir la historia de la minería del carbón en Briançonnais. El sendero atraviesa los municipios de Puy Saint André y Puy Saint Pierre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-24 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme