La boucle des Oeillettes Saint-Martin-de-la-Porte Savoie

La boucle des Oeillettes

La boucle des Oeillettes 73140 Saint-Martin-de-la-Porte Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade accessible pour toute la famille vous conduira à travers des paysages aux ambiances méditerranéennes, façonnés par les éléments et les activités humaines passées.

https://smlp.fr/ +33 4 79 56 50 03

English : The Oeillettes path

This family-friendly walk takes you through Mediterranean landscapes, shaped by the elements and past human activities.

Deutsch :

Diese für die ganze Familie zugängliche Wanderung führt Sie durch Landschaften mit mediterranem Ambiente, die von den Elementen und vergangenen menschlichen Aktivitäten geformt wurden.

Italiano :

Questa passeggiata, adatta alle famiglie, vi porterà attraverso paesaggi dall’atmosfera mediterranea, modellati dagli elementi e dalle attività umane del passato.

Español :

Este paseo familiar le llevará por paisajes de aire mediterráneo, modelados por los elementos y las actividades humanas del pasado.

