La boucle des Oeillettes Saint-Martin-de-la-Porte Savoie
La boucle des Oeillettes 73140 Saint-Martin-de-la-Porte Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Cette balade accessible pour toute la famille vous conduira à travers des paysages aux ambiances méditerranéennes, façonnés par les éléments et les activités humaines passées.
https://smlp.fr/ +33 4 79 56 50 03
English : The Oeillettes path
This family-friendly walk takes you through Mediterranean landscapes, shaped by the elements and past human activities.
Deutsch :
Diese für die ganze Familie zugängliche Wanderung führt Sie durch Landschaften mit mediterranem Ambiente, die von den Elementen und vergangenen menschlichen Aktivitäten geformt wurden.
Italiano :
Questa passeggiata, adatta alle famiglie, vi porterà attraverso paesaggi dall’atmosfera mediterranea, modellati dagli elementi e dalle attività umane del passato.
Español :
Este paseo familiar le llevará por paisajes de aire mediterráneo, modelados por los elementos y las actividades humanas del pasado.
