La Boucle des Pêcheurs Puttelange-aux-Lacs Moselle

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR La Boucle des Pêcheurs Parking au bord de l’étang du Welschhof 57510 Puttelange-aux-Lacs Moselle Grand Est

Durée : 160 Distance : 10000.0 Tarif :

Vous vous dirigerez vers les rives de l’étang du Welschhof, un vestige de la ligne Maginot aquatique, construit avant la Seconde Guerre mondiale pour servir de barrière naturelle. Aujourd’hui, ce lieu paisible reflète joliment la nature qui l’entoure et les cabanons de pêcheurs. Vous longerez les berges de cet étang, riche en biodiversité, où vous pourrez observer la faune locale ou profiter d’une pause pique-nique dans un cadre ombragé, le long de sentiers bien aménagés.

En poursuivant votre chemin, le circuit vous conduira à travers la forêt de Puttelange, où la fraîcheur des sous-bois et le chant des oiseaux vous accompagneront. Cette portion du parcours est idéale pour se ressourcer, avec des sentiers bordés d’arbres majestueux, tels que les chênes, les hêtres et les charmes, qui vous plongent dans une atmosphère sereine. La dernière partie de la randonnée vous ramènera au village de Grundviller, où le patrimoine local se dévoile à travers son calvaire Renaissance du XVIe siècle, classé monument historique. Considéré comme l’un des plus beaux de la région, il constitue une belle conclusion à cette boucle variée.

Que vous soyez attiré par le plaisir de randonner au bord de l’eau, l’appel de la forêt ou la découverte d’un patrimoine local unique, ce parcours vous offre une expérience riche en découvertes au cœur des paysages naturels.

– Variante Le tour de l’étang du Welschhof longe les rives de l’étang pour une balade très agréable en famille, éloignée de la circulation, rythmée par les petits cabanons de pêche (4,5 km).

– Liaisons au nord de la boucle vers le circuit Chemin de Vie et des Crêtes (7,6 km) à Woustviller et courte liaison à l’ouest vers le circuit Au fil des Blockhaus à Puttelange-aux-Lacs (5,5 km).

– Balisage rectangle jaune

– Secteur géographique Au fil des étangs de la ligne Maginot aquatique

– Points de départ Puttelange-aux-Lacs > rue de l’Étang Parking au bord de l’étang Grundviller > rue de l’Église Église Sainte-Anne

Difficulté moyenne

English :

You’ll head for the shores of the Welschhof pond, a remnant of the aquatic Maginot Line, built before the Second World War to serve as a natural barrier. Today, this peaceful spot beautifully reflects the surrounding nature and fishermen’s cottages. Walk along the banks of this pond, rich in biodiversity, where you can observe the local fauna or enjoy a picnic break in shady surroundings along well-maintained paths.

Continuing on, the circuit takes you through the Puttelange forest, where the freshness of the undergrowth and the sound of birdsong will accompany you. This part of the route is ideal for recharging your batteries, with trails lined with majestic trees such as oaks, beeches and hornbeams, immersing you in a serene atmosphere. The last part of the hike takes you back to the village of Grundviller, where the local heritage is revealed through its 16th-century Renaissance Calvary, a listed historic monument. Considered one of the most beautiful in the region, it makes a fine conclusion to this varied loop.

Whether you’re attracted by the pleasure of hiking along the water’s edge, the call of the forest or the discovery of a unique local heritage, this route offers you an experience rich in discovery at the heart of natural landscapes.

– Variant: Le tour de l?étang du Welschhof (around the Welschhof pond) follows the banks of the pond for a very pleasant family walk, away from traffic, punctuated by small fishing huts (4.5 km).

– Connections: to the north of the loop to the Chemin de Vie et des Crêtes trail (7.6 km) at Woustviller and a short link to the west to the Au fil des Blockhaus trail at Puttelange-aux-Lacs (5.5 km).

– Markings: yellow rectangle

– Geographical area: Along the ponds of the aquatic Maginot Line

– Starting points Puttelange-aux-Lacs > rue de l’Étang Parking au bord de l’étang Grundviller > rue de l’Église Église Sainte-Anne

Deutsch :

Sie fahren zu den Ufern des Welschhof-Teichs, einem Überbleibsel der Wasser-Maginot-Linie, der vor dem Zweiten Weltkrieg als natürliche Barriere angelegt wurde. Heute spiegelt dieser friedliche Ort auf schöne Weise die Natur um ihn herum und die Fischerhütten wider. Sie werden an den Ufern dieses Teichs mit seiner reichen Artenvielfalt entlanggehen, wo Sie die lokale Fauna beobachten oder eine Picknickpause in einer schattigen Umgebung entlang gut angelegter Wege genießen können.

Wenn Sie Ihren Weg fortsetzen, führt Sie die Route durch den Wald von Puttelange, wo Sie die Frische des Unterholzes und der Gesang der Vögel begleiten werden. Dieser Abschnitt des Weges ist ideal, um neue Energie zu tanken. Die Wege sind von majestätischen Bäumen wie Eichen, Buchen und Hainbuchen gesäumt, die Sie in eine ruhige Atmosphäre versetzen. Der letzte Teil der Wanderung führt Sie zurück in das Dorf Grundviller, wo sich das lokale Kulturerbe durch den denkmalgeschützten Renaissance-Kalvarienberg aus dem 16. Er gilt als einer der schönsten der Region und bildet einen schönen Abschluss dieser abwechslungsreichen Rundwanderung.

Ob Sie nun gerne am Wasser entlang wandern, den Ruf des Waldes hören oder das einzigartige lokale Erbe entdecken möchten, diese Route bietet Ihnen ein Erlebnis voller Entdeckungen inmitten von Naturlandschaften.

– Variante: Le tour de l’étang du Welschhof führt am Ufer des Teichs entlang und bietet einen sehr angenehmen Spaziergang für die ganze Familie, fernab vom Verkehr, der von den kleinen Fischerhütten bestimmt wird (4,5 km).

– Verbindungen: im Norden des Rundwegs zum Rundweg Chemin de Vie et des Crêtes (7,6 km) in Woustviller und kurze Verbindung im Westen zum Rundweg Au fil des Blockhauses in Puttelange-aux-Lacs (5,5 km).

– Markierung: gelbes Rechteck

– Geografisches Gebiet: Au fil des étangs de la ligne Maginot aquatique (entlang der Teiche der Wasser-Maginot-Linie)

– Ausgangspunkte: Puttelange-aux-Lacs > rue de l’Étang Parkplatz am Teich Grundviller > rue de l’Église Église Sainte-Anne

Italiano :

Vi dirigerete verso le rive dello stagno di Welschhof, vestigia della Linea Maginot acquatica, costruita prima della Seconda Guerra Mondiale per fungere da barriera naturale. Oggi, questo luogo di pace è un bellissimo riflesso della natura circostante e delle casette dei pescatori. È possibile passeggiare lungo le rive di questo stagno, ricco di biodiversità, dove si può osservare la fauna locale o fare una pausa picnic all’ombra lungo i sentieri ben curati.

Proseguendo, si attraversa la foresta di Puttelange, dove la freschezza del sottobosco e il canto degli uccelli vi accompagneranno. Questa parte del percorso è ideale per ricaricare le batterie, con sentieri fiancheggiati da alberi maestosi come querce, faggi e carpini, che vi immergeranno in un’atmosfera serena. L’ultima parte della passeggiata riporta al villaggio di Grundviller, dove l’eredità locale è rivelata dal Calvario rinascimentale del XVI secolo, un monumento storico classificato. Considerato uno dei più belli della regione, è un’ottima conclusione di questo variegato itinerario.

Che siate attratti dal piacere di camminare in riva al mare, dal richiamo della foresta o dalla scoperta di un patrimonio locale unico, questo itinerario vi offre un’esperienza ricca di scoperte nel cuore di paesaggi naturali.

– Variante: Le tour de l’étang du Welschhof segue le rive dello stagno per una passeggiata molto piacevole per le famiglie, lontano dal traffico, punteggiata da piccoli capanni da pesca (4,5 km).

– Collegamenti: a nord dell’anello, il sentiero Chemin de Vie et des Crêtes (7,6 km) a Woustviller e un breve collegamento a ovest con il sentiero Au fil des Blockhaus a Puttelange-aux-Lacs (5,5 km).

– Segnaletica: rettangolo giallo

– Area geografica: Lungo gli stagni della Linea Maginot acquatica

– Punti di partenza: Puttelange-aux-Lacs > rue de l’Étang Parcheggio presso lo stagno Grundviller > rue de l’Église Chiesa di Sainte-Anne

Español :

Se dirigirá a orillas del estanque de Welschhof, vestigio de la Línea Maginot acuática, construida antes de la Segunda Guerra Mundial para actuar como barrera natural. Hoy, este apacible paraje es un bello reflejo de la naturaleza circundante y de las casitas de pescadores. Podrá pasear por las orillas de este estanque, rico en biodiversidad, donde podrá observar la fauna local o disfrutar de un picnic a la sombra por los senderos bien cuidados.

Continuando, la ruta le llevará a través del bosque de Puttelange, donde le acompañarán el frescor de la maleza y el sonido del canto de los pájaros. Esta parte del recorrido es ideal para reponer fuerzas, con senderos bordeados de árboles majestuosos como robles, hayas y carpes, que le sumergirán en una atmósfera serena. La última parte del recorrido le llevará de vuelta al pueblo de Grundviller, donde el patrimonio local se revela en su calvario renacentista del siglo XVI, monumento histórico protegido. Considerado uno de los más bellos de la región, constituye un buen colofón para este variado bucle.

Tanto si le atrae el placer de pasear junto al agua, como la llamada del bosque o el descubrimiento de un patrimonio local único, esta ruta le ofrece una experiencia rica en descubrimientos en el corazón de paisajes naturales.

– Variante: Le tour de l’étang du Welschhof sigue las orillas del estanque para un paseo familiar muy agradable, alejado del tráfico, salpicado de pequeñas cabañas de pescadores (4,5 km).

– Enlaces: al norte del bucle con el sendero Chemin de Vie et des Crêtes (7,6 km) en Woustviller y un corto enlace al oeste con el sendero Au fil des Blockhaus en Puttelange-aux-Lacs (5,5 km).

– Señalización: rectángulo amarillo

– Área geográfica: A lo largo de los estanques de la Línea Maginot acuática

– Puntos de salida Puttelange-aux-Lacs > rue de l’Étang Aparcamiento junto al estanque Grundviller > rue de l’Église Église Sainte-Anne

