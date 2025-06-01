La boucle des ponts Rochefort Charente-Maritime

La boucle des ponts avenue Jacques Demy 17300 Rochefort Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Balade bucolique entre estuaire de la Charente et marais. Traversez 2 fois la Charente sur des ponts hors du commun !

English : The bridges loop

A bucolic walk between the Charente estuary and the marshes. Cross the Charente twice on some unusual bridges!

Deutsch : Die Brückenschleife

Bukolischer Spaziergang zwischen der Mündung der Charente und den Sümpfen. Überqueren Sie die Charente zweimal auf außergewöhnlichen Brücken!

Italiano :

Una passeggiata bucolica tra l’estuario della Charente e le paludi. Attraversate due volte la Charente su ponti insoliti!

Español : La boucle des ponts

Un bucólico paseo entre el estuario de la Charente y las marismas. ¡Cruce la Charente dos veces por unos puentes insólitos!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme