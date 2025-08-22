La boucle des Puys PR n°48 Espinasse-Vozelle Allier

La boucle des Puys PR n°48

La boucle des Puys PR n°48 Place en face de la mairie 03110 Espinasse-Vozelle Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce long circuit parcourt les bois, les cultures et les prairies encore parfois bordées de haies.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : La boucle des Puys PR n°48

This long circuit passes through woods, fields and meadows, some of which are still bordered by hedges.

Deutsch : La boucle des Puys PR n°48

Dieser lange Rundweg führt durch Wälder, Feldfrüchte und Wiesen, die manchmal noch von Hecken gesäumt sind.

Italiano :

Questo lungo circuito attraversa boschi, campi e prati, alcuni dei quali sono ancora delimitati da siepi.

Español : La boucle des Puys PR n°48

Este largo circuito atraviesa bosques, campos y prados, algunos de los cuales aún están delimitados por setos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme