La boucle des quatre villages Ennery Moselle

La boucle des quatre villages 57365 Ennery Moselle Grand Est

Durée : 30 Distance : 7400.0 Tarif :

Ce circuit vélo vous emmène à la découverte des communes de Ennery, Flévy, Trémery et Ay-sur-Moselle.

Initié à la fin des années 1970 avec l’installation et de PSA, le site Eurotransit est devenu le premier pôle logistique de l’Est de la France.

English :

This cycling tour takes you to discover the communes of Ennery, Flévy, Trémery and Ay-sur-Moselle

Initiated at the end of the 1970s with the installation and PSA, the Eurotransit site has become the first logistics hub in Eastern France.

Deutsch :

Diese Radtour führt Sie durch die Gemeinden Ennery, Flévy, Trémery und Ay-sur-Moselle

Der Standort Eurotransit, der Ende der 1970er Jahre mit der Ansiedlung von PSA begann, hat sich zum größten Logistikzentrum in Ostfrankreich entwickelt.

Italiano :

Questo tour in bicicletta vi porterà nelle città di Ennery, Flévy, Trémery e Ay-sur-Moselle

Avviato alla fine degli anni ’70 con l’installazione di PSA, il sito di Eurotransit è diventato il principale centro logistico della Francia orientale.

Español :

Esta excursión en bicicleta le llevará a las ciudades de Ennery, Flévy, Trémery y Ay-sur-Moselle

Iniciado a finales de los años 70 con la instalación de PSA, el centro de Eurotransit se ha convertido en el principal centro logístico del este de Francia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par Système d’information touristique Lorrain