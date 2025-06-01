La boucle des quatre villages Ennery Moselle
La boucle des quatre villages Ennery Moselle vendredi 1 août 2025.
La boucle des quatre villages Adultes Avec une poussette Facile
Voie verte La boucle des quatre villages 57365 Ennery Moselle Grand Est
Durée : 30 Distance : 7400.0
Ce circuit vélo vous emmène à la découverte des communes de Ennery, Flévy, Trémery et Ay-sur-Moselle.
Initié à la fin des années 1970 avec l’installation et de PSA, le site Eurotransit est devenu le premier pôle logistique de l’Est de la France.
English :
This cycling tour takes you to discover the communes of Ennery, Flévy, Trémery and Ay-sur-Moselle
Initiated at the end of the 1970s with the installation and PSA, the Eurotransit site has become the first logistics hub in Eastern France.
Deutsch :
Diese Radtour führt Sie durch die Gemeinden Ennery, Flévy, Trémery und Ay-sur-Moselle
Der Standort Eurotransit, der Ende der 1970er Jahre mit der Ansiedlung von PSA begann, hat sich zum größten Logistikzentrum in Ostfrankreich entwickelt.
Italiano :
Questo tour in bicicletta vi porterà nelle città di Ennery, Flévy, Trémery e Ay-sur-Moselle
Avviato alla fine degli anni ’70 con l’installazione di PSA, il sito di Eurotransit è diventato il principale centro logistico della Francia orientale.
Español :
Esta excursión en bicicleta le llevará a las ciudades de Ennery, Flévy, Trémery y Ay-sur-Moselle
Iniciado a finales de los años 70 con la instalación de PSA, el centro de Eurotransit se ha convertido en el principal centro logístico del este de Francia.
