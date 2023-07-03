La boucle du Fau PR5 Montauban Tarn-et-Garonne

La boucle du Fau PR5 École du Fau 82000 Montauban Tarn-et-Garonne Occitanie

Entre le lieu-dit du Fau et le vallon du Tourmet, cette courte promenade vous offrira de beaux points de vue sur la plaine du Tarn. À partir de ce chemin, on peut rejoindre les sentiers de Corbarieu.

+33 5 63 63 60 60

English : The Fau loop PR5

Between the locality of Fau and the Tourmet valley, this short walk will offer you beautiful views of the Tarn plain. From this path, you can join the paths of Corbarieu.

Deutsch :

Zwischen dem Ort du Fau und dem Vallon du Tourmet bietet Ihnen dieser kurze Spaziergang schöne Aussichtspunkte auf die Tarn-Ebene. Von diesem Weg aus können Sie die Wanderwege von Corbarieu erreichen.

Italiano :

Tra Le Fau e la valle del Tourmet, questa breve passeggiata offre una bella vista sulla pianura del Tarn. Da qui è possibile raggiungere i sentieri di Corbarieu.

Español : El bucle Fau PR5

Entre la localidad de Fau y el valle del Tourmet, este breve paseo le ofrecerá hermosas vistas de la llanura del Tarn. Desde este camino se puede incorporar a los caminos de Corbarieu.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-07-03 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme