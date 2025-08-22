La boucle du Haut Anjou Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

La boucle du Haut Anjou

La boucle du Haut Anjou 49500 Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Pays de la Loire

Découvrez les paysages vallonnés et bocagers de la région historique des Hauts-d’Anjou en sillonnant les voies autrefois empruntées par les trains.

Discover the hilly, bocage landscapes of the historic Hauts-d’Anjou region as you follow the tracks once used by trains.

Entdecken Sie die hügelige Landschaft und die Heckenlandschaft der historischen Region Hauts-d’Anjou, indem Sie auf den früher von Zügen befahrenen Strecken fahren.

Scoprite la campagna ondulata e i campi coltivati con siepi della regione storica dell’Hauts-d’Anjou percorrendo i binari un tempo utilizzati dai treni.

Descubra la campiña ondulada y los setos de la histórica región de Hauts-d’Anjou mientras recorre las vías que antaño utilizaban los trenes.

