La boucle du lac de la Thuile La Thuile Savoie

La boucle du lac de la Thuile

La boucle du lac de la Thuile Chef Lieu 73190 La Thuile Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Venez découvrir en famille le site de la Thuile, préférez l’ambiance paisible du printemps et de l’automne pour cheminer tout en douceur autour du lac. Terminez cette jolie boucle accessible à tous par la visite du village.

http://www.la-thuile.com/ +33 4 79 84 73 23

English : Lake La Thuile path

Come and discover La Thuile as a family, and enjoy the peaceful atmosphere of spring and autumn as you make your way gently around the lake. Finish this lovely loop, accessible to all, with a visit to the village.

Deutsch :

Entdecken Sie mit Ihrer Familie den Ort La Thuile. Ziehen Sie die friedliche Atmosphäre des Frühlings und des Herbstes vor, um sanft um den See zu wandern. Beenden Sie diesen schönen Rundweg, der für alle zugänglich ist, mit einem Besuch des Dorfes.

Italiano :

Venite a scoprire il sito di La Thuile con tutta la famiglia, preferendo l’atmosfera tranquilla della primavera e dell’autunno per una dolce passeggiata intorno al lago. Concludete questo bel giro, accessibile a tutti, con una visita al villaggio.

Español :

Venga a descubrir el sitio de La Thuile con su familia, prefiriendo el ambiente tranquilo de la primavera y el otoño para pasear suavemente alrededor del lago. Termina este precioso bucle accesible para todos visitando el pueblo.

