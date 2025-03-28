La boucle du Puy Nontron Dordogne

La boucle du Puy Nontron Dordogne vendredi 1 août 2025.

La boucle du Puy A pieds Difficulté moyenne

La boucle du Puy 24300 Nontron Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 15000.0 Tarif :

Jolie randonnée en Périgord Vert. Départ de Nontron, cité coutelière.

Le château qui accueille le pôle Métiers d’Art surplombe le Jardin des Arts. Tout au long de la randonnée vous trouverez de nombreux points de vue sur Nontron et la vallée du Bandiat.

Difficulté moyenne

+33 5 53 56 25 50

English : La boucle du Puy

Nice hike in Perigord Vert. Departure from Nontron, cutlery town.

The castle that houses the Arts and Crafts centre overlooks the Jardin des Arts. All along the hike you will find many points of view on Nontron and the Bandiat valley.

Deutsch : La boucle du Puy

Schöne Wanderung im grünen Périgord. Start in Nontron, der Stadt der Messerschmiede.

Das Schloss, das den Pol für Kunsthandwerk beherbergt, überragt den Jardin des Arts (Garten der Künste). Während der gesamten Wanderung finden Sie zahlreiche Aussichtspunkte auf Nontron und das Bandiat-Tal.

Italiano :

Bella escursione nel Périgord Vert. Partenza da Nontron, città delle posate.

Il castello che ospita il centro Métiers d’Art si affaccia sul Jardin des Arts. Lungo l’escursione si trovano numerosi punti panoramici sul Nontron e sulla valle del Bandiat.

Español : La boucle du Puy

Bonita excursión en el Périgord Vert. Salida de Nontron, ciudad cuchillera.

El castillo que alberga el centro de Métiers d’Art tiene vistas al Jardin des Arts. A lo largo de la caminata encontrará numerosos miradores sobre Nontron y el valle de Bandiat.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine