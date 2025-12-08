La boucle Notre-Dame Auberville Calvados

La boucle Notre-Dame

La boucle Notre-Dame 14640 Auberville Calvados Normandie

Durée : 120 Distance : 6000.0 Tarif :

Le circuit débute à l’église d’Auberville, construite au 12e siècle, et remaniée depuis. Elle en impose avec son clocher-mur percé de deux baies, abritant des cloches de 1759 qui ont sonné bien des marées. À l’intérieur, la nef au plafond en bois nous rappelle qu’ici, même les églises ont le pied marin.

L’église est perchée en surplomb des falaises des Vaches Noires, qui font parler d’elles depuis l’ère du Jurassique. Ces géantes minérales, noires d’algues et blanches de craie, doivent leur nom à des rochers échoués qui ressemblaient depuis le large à des vaches paissant sur le bord de mer. Depuis 150 millions d’années, elles fascinent géologue, rêveurs, peintres…

En chemin, un monument impossible à manquer le monument aux morts ! Un poilu bras croisés, à la taille et aux couleurs qui détonnent, un drapeau français et un uniforme bleu horizon… un hommage haut en couleur aux enfants du village tombés pour la France en 14-18.

https://www.normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr/a-voir/les-autres-villages/auberville/ +33 2 31 24 34 79

English : La boucle Notre-Dame

The tour begins at the Auberville church, built in the 12th century and since remodeled. Its imposing bell tower is pierced by two bays, and houses bells dating from 1759 that have rung many a tide. Inside, the nave with its wooden ceiling reminds us that even churches here have a sea legs.

The church is perched above the Vaches Noires cliffs, which have been making waves since the Jurassic era. These mineral giants, black with seaweed and white with chalk, owe their name to beached rocks that looked from the open sea like cows grazing on the seashore. For 150 million years, they have fascinated geologists, dreamers, painters…

Along the way, we come across a monument that’s impossible to miss: the war memorial! A poilu with his arms crossed, a French flag and a horizon blue uniform… a colorful tribute to the children of the village who fell for France in 14-18.

Deutsch :

Der Rundgang beginnt an der Kirche von Auberville, die im 12. Jahrhundert erbaut und seitdem umgebaut wurde. Sie beeindruckt mit ihrem Glockenturm mit zwei Öffnungen und Glocken aus dem Jahr 1759, die schon viele Gezeiten eingeläutet haben. Im Inneren erinnert uns das Kirchenschiff mit seiner Holzdecke daran, dass hier sogar die Kirchen seefest sind.

Die Kirche thront über den Klippen der Schwarzen Kühe, die seit der Jurazeit von sich reden machen. Diese mineralischen Riesen, schwarz von Algen und weiß von Kreide, verdanken ihren Namen gestrandeten Felsen, die vom Meer aus wie Kühe aussahen, die an der Meeresküste grasten. Seit 150 Millionen Jahren faszinieren sie Geologen, Träumer, Maler…

Auf dem Weg dorthin ist ein Denkmal unmöglich zu übersehen: das Kriegerdenkmal! Ein Poilu mit verschränkten Armen, der in Größe und Farbe auffällt, eine französische Flagge und eine hellblaue Uniform… eine farbenfrohe Hommage an die Kinder des Dorfes, die im Jahr 14-18 für Frankreich gefallen sind.

Italiano :

La visita inizia dalla chiesa di Auberville, costruita nel XII secolo e successivamente modificata. Il suo imponente campanile, traforato da due campate, ospita campane del 1759 che hanno suonato molte maree. All’interno, la navata con il suo soffitto in legno ricorda che anche le chiese qui hanno le gambe da mare.

La chiesa è arroccata sopra le scogliere di Vaches Noires, che fanno onde fin dal Giurassico. Questi giganti minerali, neri di alghe e bianchi di gesso, devono il loro nome a rocce spiaggiate che dal mare sembravano mucche al pascolo sulla riva. Da 150 milioni di anni affascinano geologi, sognatori e pittori…

Lungo il percorso, vi imbatterete in un monumento impossibile da non notare: il monumento ai caduti! Un poilu con le braccia incrociate, una bandiera francese e una divisa blu orizzonte… un omaggio colorato ai bambini del villaggio caduti per la Francia nel 14-18.

Español :

La visita comienza en la iglesia de Auberville, construida en el siglo XII y modificada desde entonces. Su imponente campanario, perforado por dos vanos, alberga campanas de 1759 que han hecho sonar muchas mareas. En el interior, la nave, con su techo de madera, recuerda que incluso las iglesias de aquí son marineras.

La iglesia está encaramada sobre los acantilados de las Vaches Noires, que llevan haciendo olas desde el Jurásico. Estos gigantes minerales, negros de algas y blancos de tiza, deben su nombre a rocas varadas que desde el mar parecían vacas pastando en la orilla. Desde hace 150 millones de años, fascinan a geólogos, soñadores y pintores…

Por el camino, se topará con un monumento imposible de pasar por alto: ¡el memorial de guerra! Un poilu con los brazos cruzados, una bandera francesa y un uniforme azul horizonte… un colorido homenaje a los hijos del pueblo que cayeron por Francia en el 14-18.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme