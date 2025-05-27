La boucle talmontoise Talmontiers Oise

La boucle talmontoise Talmontiers Oise vendredi 1 août 2025.

La boucle talmontoise A pieds Difficulté moyenne

La boucle talmontoise Mairie, 26 Rue de Dieppe 60590 Talmontiers Oise Hauts-de-France

Durée : 240 Distance : 16000.0 Tarif :

Avec cette boucle, vous découvrirez des paysages du Pays de Bray verdoyant. Si vous optez pour la grande boucle, celle-ci vous conduira du GR125 à la rivière de l’Epte en passant par les panoramas bocagers si typiques de la région.

Difficulté moyenne

English : La boucle talmontoise

With this loop, you’ll discover the green landscapes of the Pays de Bray. If you opt for the long loop, this will take you from the GR125 to the Epte river, passing through the bocage panoramas so typical of the region.

Deutsch : La boucle talmontoise

Mit dieser Schleife werden Sie die grünen Landschaften des Pays de Bray entdecken. Wenn Sie sich für die große Schleife entscheiden, führt Sie diese vom GR125 über die für die Region so typischen Heckenpanoramen bis zum Fluss Epte.

Italiano :

Questo itinerario vi condurrà attraverso i verdi paesaggi del Pays de Bray. Se scegliete l’anello lungo, vi condurrà dal GR125 al fiume Epte, passando per i terreni agricoli coperti di siepi tipici della regione.

Español : La boucle talmontoise

Este bucle le llevará a través de los verdes paisajes del Pays de Bray. Si opta por el bucle largo, le llevará desde el GR125 hasta el río Epte, pasando por las tierras de cultivo con setos tan típicas de la región.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par SIM Hauts-de-France