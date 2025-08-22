La Boutonnière du Pays de Bray Lalandelle Oise

La Boutonnière du Pays de Bray A pieds Difficulté moyenne

La Boutonnière du Pays de Bray Parking de l’église de Lalandelle 60850 Lalandelle Oise Hauts-de-France

Durée : 240 Distance : 18000.0 Tarif :

Entre Normandie et Picardie, le Pays de Bray se caractérise par des paysages variés vallons, coteaux calcaires, collines, bocages et forêts…Découvrir le calme et la fraîcheur de la forêt domaniale du Pays de Thelle et le vaste panorama du haut d’une cuesta célèbre auprès des géographes du monde entier.

Between Normandy and Picardy, the Pays de Bray is characterised by its varied landscapes: valleys, limestone hillsides, hills, hedged farmland and forests… Discover the calm and freshness of the Pays de Thelle national forest and the vast panorama from the top of a cuesta famous to geographers from all over the world.

Zwischen Normandie und Picardie zeichnet sich das Pays de Bray durch vielfältige Landschaften aus: Täler, Kalksteinhänge, Hügel, Heckenlandschaften und Wälder…Entdecken Sie die Ruhe und Frische des Staatswaldes des Pays de Thelle und das weite Panorama von der Spitze eines Cuesta, der bei Geografen auf der ganzen Welt berühmt ist.

Tra la Normandia e la Piccardia, il Pays de Bray è caratterizzato da una varietà di paesaggi: valli, pendii calcarei, colline, siepi e foreste… Scoprite la calma e la freschezza della foresta demaniale del Pays de Thelle e il vasto panorama che si gode dalla cima di una cuesta famosa ai geografi di tutto il mondo.

Entre Normandía y Picardía, el Pays de Bray se caracteriza por la variedad de sus paisajes: valles, laderas calcáreas, colinas, setos y bosques… Descubra la calma y el frescor del bosque estatal del Pays de Thelle y el vasto panorama desde la cima de una cuesta famosa para los geógrafos del mundo entero.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France