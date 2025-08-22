La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ de la ferme de Bois Retrait Rosnay Indre

La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ de la ferme de Bois Retrait A cheval

Au départ de la ferme de Bois Retrait, au coeur de la Réserve Naturelle Régionale Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault et à 4 km de la maison du Parc, vous avez accès aux itinéraires de la Brenne des étangs mélangeant des ambiances nature avec la découverte du patrimoine bâti.

English : Around Bois Retrait

From the farm of Bois Retrait, in the heart of the Regional Nature Reserve of the Brenne Massé-Foucault and 4 km from the Park house, you have access to the itineraries of the Brenne of the ponds mixing natural atmospheres with the discovery of the built heritage.

Deutsch :

Vom Bauernhof Bois Retrait aus, im Herzen des regionalen Naturschutzgebiets Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault und 4 km vom Haus des Parks entfernt, haben Sie Zugang zu den Wanderrouten der Brenne des étangs, die Naturatmosphäre mit der Entdeckung des baulichen Erbes mischen.

Italiano :

Dalla fattoria Bois Retrait, nel cuore della Riserva Naturale Regionale Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault e a 4 km dalla Casa del Parco, è possibile accedere agli itinerari della Brenne des étangs, che uniscono l’ambiente naturale alla scoperta del patrimonio edilizio.

Español :

Desde la granja Bois Retrait, en el corazón de la Reserva Natural Regional Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault y a 4 km de la Casa del Parque, tiene acceso a los itinerarios de Brenne des étangs, que combinan el entorno natural con el descubrimiento del patrimonio construido.

