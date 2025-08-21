La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ de la ferme des Buttons Rosnay Indre

La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ de la ferme des Buttons A cheval

La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ de la ferme des Buttons Le Rianvert 36300 Rosnay Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : Tarif :

A proximité de la Réserve Naturelle Régionale Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault, l’auberge des Buttons, ferme d’élevage bovins, propose trois boucles sur les paysages du centre Brenne.

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/centre/indre/rosnay/ferme/la-ferme-des-buttons/457245 +33 2 54 37 11 76

English : Around the Buttons farm

Near the Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault Regional Nature Reserve, the Auberge des Buttons cattle farm offers three loops through the landscapes of central Brenne.

Deutsch :

In der Nähe des regionalen Naturschutzgebiets Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault bietet die Auberge des Buttons, ein Bauernhof mit Rinderzucht, drei Rundwege über die Landschaften des Brenne-Zentrums.

Italiano :

Vicino alla Riserva Naturale Regionale Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault, l’Auberge des Buttons, un’azienda zootecnica, offre tre percorsi attraverso i paesaggi della Brenne centrale.

Español :

Cerca del Parque Natural Regional de Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault, el Auberge des Buttons, una explotación ganadera, ofrece tres circuitos por los paisajes del centro de Brenne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-12 par SIT Centre-Val de Loire