La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ de la Grande Métairie de Notz Marafin Saulnay Indre

La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ de la Grande Métairie de Notz Marafin Notz Maraffin 36290 Saulnay Indre Centre-Val de Loire

Au départ de cette ancienne demeure du XVII ème siècle rénovée en gite et dans un cadre tranquille, trois parcours entre bois et étangs vous sont proposés hors vacances scolaires.

+33 6 07 65 69 50

English : Around the Grande Métairie de Notz Marafin

Starting from this old XVIIth century mansion renovated as a gite and in a quiet setting, three courses between woods and ponds are proposed to you outside school holidays.

Deutsch :

Jahrhundert, das zu einem Ferienhaus umgebaut wurde, und in einer ruhigen Umgebung werden Ihnen außerhalb der Schulferien drei Strecken zwischen Wäldern und Teichen angeboten.

Italiano :

Partendo da questa antica casa del XVII secolo, ristrutturata come gite, e in un ambiente tranquillo, tre percorsi tra boschi e stagni vi vengono proposti al di fuori delle vacanze scolastiche.

Español :

A partir de esta antigua casa del siglo XVII, renovada como casa rural, y en un entorno tranquilo, se le ofrecen tres rutas entre bosques y estanques fuera de las vacaciones escolares.

