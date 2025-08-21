La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ des chambres d’hôte du Paillé Thenay Indre
La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ des chambres d’hôte du Paillé Thenay Indre vendredi 1 mai 2026.
La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ des chambres d’hôte du Paillé A cheval
La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ des chambres d’hôte du Paillé Lande 36800 Thenay Indre Centre-Val de Loire
Durée : Distance : Tarif :
Au départ de cette longère berrichonne, trois boucles orientées sur les sous-bois et la vallée de la Creuse vous sont proposées.
http://www.chambres-dhotes-du-paille.com/ +33 2 54 47 16 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Around the Paillé bed and breakfast
Starting from this Berry farmhouse, three loops oriented on the undergrowth and the Creuse valley are proposed to you.
Deutsch :
Von diesem Berry-Langhaus aus werden Ihnen drei Schleifen vorgeschlagen, die sich am Unterholz und dem Tal der Creuse orientieren.
Italiano :
Partendo da questo casale di Berrichonne, vi vengono proposti tre percorsi, incentrati sul sottobosco e sulla valle della Creuse.
Español :
Partiendo de esta granja de Berrichonne, se le proponen tres bucles centrados en el sotobosque y el valle de Creuse.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-12 par SIT Centre-Val de Loire