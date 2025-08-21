La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ des chambres d’hôte du Paillé Thenay Indre

La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ des chambres d’hôte du Paillé A cheval

La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ des chambres d’hôte du Paillé Lande 36800 Thenay Indre Centre-Val de Loire

Au départ de cette longère berrichonne, trois boucles orientées sur les sous-bois et la vallée de la Creuse vous sont proposées.

http://www.chambres-dhotes-du-paille.com/ +33 2 54 47 16 82

English : Around the Paillé bed and breakfast

Starting from this Berry farmhouse, three loops oriented on the undergrowth and the Creuse valley are proposed to you.

Deutsch :

Von diesem Berry-Langhaus aus werden Ihnen drei Schleifen vorgeschlagen, die sich am Unterholz und dem Tal der Creuse orientieren.

Italiano :

Partendo da questo casale di Berrichonne, vi vengono proposti tre percorsi, incentrati sul sottobosco e sulla valle della Creuse.

Español :

Partiendo de esta granja de Berrichonne, se le proponen tres bucles centrados en el sotobosque y el valle de Creuse.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-12 par SIT Centre-Val de Loire