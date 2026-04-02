La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du Clos de la Fosse aux loups Paulnay Indre

La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du Clos de la Fosse aux loups A cheval

La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du Clos de la Fosse aux loups 2 La Barraudière 36290 Paulnay Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : Tarif :

Idéalement situé au nord-ouest du Parc naturel régional, en limite de Touraine, le Clos de la Fosse aux Loups, permet une immersion dans des paysages variés grands espaces, forêt et sous-bois, étangs, tout en découvrant un patrimoine d’exception.

+33 7 88 28 67 17

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English :

Ideally located in the north-west of the Parc Naturel Régional, on the edge of Touraine, Clos de la Fosse aux Loups immerses you in a variety of landscapes: wide open spaces, forest and undergrowth, ponds, while discovering an exceptional heritage.

Deutsch :

Ideal gelegen im Nordwesten des regionalen Naturparks, an der Grenze zur Touraine, ermöglicht der Clos de la Fosse aux Loups, in abwechslungsreiche Landschaften einzutauchen: große Flächen, Wald und Unterholz, Teiche, und dabei ein außergewöhnliches Kulturerbe zu entdecken.

Italiano :

Situato in posizione ideale nel nord-ovest del Parco Naturale Regionale, ai margini della Touraine, il Clos de la Fosse aux Loups offre la possibilità di immergersi in una varietà di paesaggi: ampi spazi aperti, foreste e sottoboschi, stagni, alla scoperta di un patrimonio eccezionale.

Español :

Idealmente situado en el noroeste del Parque Natural Regional, al borde de Touraine, el Clos de la Fosse aux Loups ofrece la posibilidad de sumergirse en paisajes variados: amplios espacios abiertos, bosques y sotobosques, estanques, descubriendo al mismo tiempo un patrimonio excepcional.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-10 par SIT Centre-Val de Loire