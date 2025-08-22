La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du domaine de Puylagorge Lignac Indre

La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du domaine de Puylagorge A cheval

La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du domaine de Puylagorge Puylagorge 36370 Lignac Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : Tarif :

Au départ de ce camping de 5.5 ha sur le site d’une ancienne ferme entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, trois boucles équestres vous permettent de découvrir le bocage et la vallée de l’Anglin.

https://campingparcdelabrenne.com/ +33 6 79 69 62 17

English : Around Parc de la Brenne camping

From this 5.5 hectare campsite, on the site of an old farm, entirely accessible to people with reduced mobility, three equestrian circuits allow you to discover the bocage and the Anglin valley.

Deutsch :

Von diesem 5,5 ha großen Campingplatz auf dem Gelände eines ehemaligen Bauernhofs, der vollständig für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich ist, aus können Sie auf drei Reitwegen die Bocage und das Tal des Anglin entdecken.

Italiano :

Da questo campeggio di 5,5 ettari sul sito di un’antica fattoria, completamente accessibile alle persone a mobilità ridotta, tre circuiti di equitazione permettono di scoprire il bocage e la valle dell’Anglin.

Español :

Desde este camping de 5,5 hectáreas situado en el emplazamiento de una antigua granja, totalmente accesible para personas con movilidad reducida, tres circuitos ecuestres permiten descubrir el bocage y el valle de Anglin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-25 par SIT Centre-Val de Loire