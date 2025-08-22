La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du Moulin de Baratte Méobecq Indre

La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du Moulin de Baratte A cheval

La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du Moulin de Baratte Moulin de Baratte 36500 Méobecq Indre Centre-Val de Loire

Au départ de cet ancien moulin en lisière de la forêt de Lancosme, trois boucles en marguerite s’offrent à vous pour randonner en Grande Brenne. Une carrière est à disposition pour travailler les chevaux.

http://www.moulindebaratte.com/ +33 6 62 08 17 07

English : Around Baratte mill bed and breakfast

Starting from this old mill on the edge of the Lancosme forest, three daisy-shaped loops offer themselves to you to hike in Grande Brenne. A quarry is available to work the horses.

Deutsch :

Von dieser ehemaligen Mühle am Rande des Waldes von Lancosme aus bieten sich Ihnen drei Margeritenschleifen zum Wandern in der Grande Brenne an. Ein Steinbruch steht zur Verfügung, um mit den Pferden zu arbeiten.

Italiano :

Da questo antico mulino ai margini della foresta di Lancosme partono tre anelli a margherita per le passeggiate nella Grande Brenne. C’è anche un’arena per far lavorare i cavalli.

Español :

Desde este antiguo molino situado en el borde del bosque de Lancosme, se pueden realizar tres bucles en cadena para caminar por la Grande Brenne. También hay una pista para trabajar con los caballos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-25 par SIT Centre-Val de Loire