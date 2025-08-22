La Brenne à cheval En passant par la maison du Parc (circuit à la journée) Rosnay Indre

La Brenne à cheval En passant par la maison du Parc (circuit à la journée) A cheval

36300 Rosnay Indre Centre-Val de Loire

Ce circuit à la journée au départ des paddocks du champ de foire de Rosnay vous permet d’avoir un aperçu de la Grande Brenne entre étangs, prairies et sous-bois. Il passe par des lieux emblématiques comme le hameau du Blizon avec son four à pain ou encore la Maison du Parc au hameau du Bouchet.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 12

English : One day around Parc visitor centre

This one-day circuit starting from the paddocks of the Rosnay fairground allows you to have a glimpse of the Grande Brenne between ponds, meadows and undergrowth. It passes by emblematic places like the hamlet of Blizon with its bread oven or the House of the Park in the hamlet of Bouchet.

Deutsch :

Auf diesem Tagesrundweg, der bei den Pferdekoppeln des Messegeländes von Rosnay beginnt, können Sie sich einen Überblick über die Grande Brenne zwischen Teichen, Wiesen und Unterholz verschaffen. Sie führt an symbolträchtigen Orten wie dem Weiler Blizon mit seinem Brotbackofen oder dem Maison du Par

Italiano :

Questo circuito di una giornata, che parte dai paddock del quartiere fieristico di Rosnay, offre una panoramica della Grande Brenne tra stagni, prati e sottobosco. Attraversa luoghi emblematici come la frazione di Blizon con il suo forno per il pane o la Maison du Parc nella frazione di Bouchet.

Español :

Este circuito de un día, que parte de los prados del recinto ferial de Rosnay, le ofrece una visión general de la Grande Brenne entre estanques, prados y maleza. Pasa por lugares emblemáticos como la aldea de Blizon con su horno de pan o la Maison du Parc en la aldea de Bouchet.

