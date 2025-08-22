La Brenne à cheval Entre Benaize et Anglin (circuit à la journée) Saint-Hilaire-sur-Benaize Indre

La Brenne à cheval Entre Benaize et Anglin (circuit à la journée) A cheval

La Brenne à cheval Entre Benaize et Anglin (circuit à la journée) 36370 Saint-Hilaire-sur-Benaize Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 22500.0 Tarif :

Ce circuit à la journée au départ de St-Hilaire-sur Benaize en bord de rivière fait le lien entre la vallée de la Benaize et celle de l’Anglin. Le circuit traverse des paysages vallonnées, boisés ou découverts, qui ne manquent pas de charme permettant de jolis galops.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 12

English : La Brenne on horseback: Between Benaize and Anglin (day trip)

This day trip starts in St-Hilaire-sur Benaize on the riverbank and connects the Benaize Valley with the Anglin Valley. The route crosses charming, undulating landscapes, some wooded and some open, perfect for a nice gallop.

Deutsch :

Dieser Tagesritt von St-Hilaire-sur Benaize am Flussufer verbindet das Benaize- und das Anglin-Tal. Die Strecke führt durch hügelige, bewaldete oder offene Landschaften, denen es nicht an Charme mangelt und die schöne Galoppaden ermöglichen.

Italiano :

Questa escursione giornaliera da St-Hilaire-sur-Benaize, sulla riva del fiume, collega le valli di Benaize e Anglin. Il circuito attraversa paesaggi ondulati, boscosi o aperti, che non mancano di fascino e permettono di fare delle belle galoppate.

Español :

Esta excursión de un día desde St-Hilaire-sur-Benaize, a orillas del río, une los valles de Benaize y Anglin. El circuito atraviesa paisajes ondulados, boscosos o abiertos, a los que no les falta encanto y que permiten algunas galopadas agradables.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par SIT Centre-Val de Loire