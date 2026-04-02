La Brenne à cheval Grand tour des étangs de la Brenne en 3 jours par la Route d’Artagnan Rosnay Indre

La Brenne à cheval Grand tour des étangs de la Brenne en 3 jours par la Route d’Artagnan A cheval

La Brenne à cheval Grand tour des étangs de la Brenne en 3 jours par la Route d’Artagnan Champ de foire 36300 Rosnay Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 80500.0 Tarif :

Ce circuit vous fait découvrir les paysages typiques de la Grande Brenne, c’est-à-dire des étangs, des prairies, des brandes et des sous-bois ainsi que leurs richesses ornithologiques.

Le circuit est praticable en attelage. Variante à prendre pour contourner l’étang du Sault.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This tour takes you through the typical Grande Brenne landscapes of ponds, meadows, heaths and undergrowth, with their wealth of birdlife.

The circuit is suitable for horse-drawn carriages. Alternative route around the Etang du Sault.

Deutsch :

Auf dieser Tour lernen Sie die typischen Landschaften der Grande Brenne kennen, d. h. Teiche, Wiesen, Heideflächen und Unterholz sowie deren Vogelreichtum.

Die Strecke ist mit Pferdegespannen befahrbar. Variante zu nehmen, um den Étang du Sault zu umrunden.

Italiano :

Il percorso si snoda attraverso i paesaggi tipici della Grande Brenne, ovvero stagni, prati, brughiere e sottobosco, oltre alla ricchezza dell’avifauna.

Il percorso è adatto a carrozze trainate da cavalli. Esiste un percorso alternativo intorno all’Etang du Sault.

Español :

Este sendero recorre los paisajes típicos de la Grande Brenne, es decir, estanques, prados, brezales y sotobosques, así como su riqueza ornitológica.

El sendero es apto para coches de caballos. Existe un itinerario alternativo alrededor del Etang du Sault.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-13 par SIT Centre-Val de Loire