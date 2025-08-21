La Brenne à cheval le bocage de la Petite Brenne en deux jours Ruffec Indre

La Brenne à cheval le bocage de la Petite Brenne en deux jours A cheval

La Brenne à cheval le bocage de la Petite Brenne en deux jours 36300 Ruffec Indre Centre-Val de Loire

Ce circuit en itinérance sur 2 jours de 57 km vous permet de découvrir le paysage bocagé,

vallonné et préservé de la Petite Brenne avec un patrimoine bâti remarquable. Plusieurs gués jalonnent le circuit. Une idée de visite vous est proposée ferme de la Petite M énardière à Lignac.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 12

English : Two days to discover the Petite Brenne bocage

This 2-day tour of 57 km allows you to discover the bocage landscape,

hilly and preserved Petite Brenne with a remarkable built heritage. Several fords line the circuit. An idea of visit is proposed to you: farm of the Petite M énardière in Lignac.

Deutsch :

Auf dieser zweitägigen Wanderroute von 57 km Länge können Sie die Heckenlandschaft entdecken,

hügelig und unberührt der Petite Brenne mit einem bemerkenswerten baulichen Erbe. Mehrere Furten säumen die Strecke. Ein Vorschlag für einen Besuch: Ferme de la Petite M énardière in Lignac.

Italiano :

Questo itinerario di 2 giorni e 57 km permette di scoprire il paesaggio delle siepi,

e preservato paesaggio della Petite Brenne con un notevole patrimonio edilizio. Lungo il percorso ci sono diversi guadi. Si suggerisce un’idea per una visita: la fattoria Petite M enardière a Lignac.

Español :

Este itinerario de 2 días y 57 km permite descubrir el paisaje de los setos,

y preservado paisaje de la Petite Brenne con un notable patrimonio construido. Hay varios vados a lo largo de la ruta. Se sugiere una idea de visita: la granja de la Petite M enardière en Lignac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire