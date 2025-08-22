La butte de Coivrel Coivrel Oise

La butte de Coivrel A pieds Très facile

La butte de Coivrel Place de l’Eglise 60420 Coivrel Oise Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 6000.0 Tarif :

Au départ du parking de l’Eglise, classée Monument Historique, au dessus du portail vous pourrez voir la statue équestre de St Martin partageant son manteau.

La commune de Coivrel possède également bon nombre de petits patrimoines 6 calvaires, 2 croix, 1 ancienne pompe à eau, peut être vous en trouverez sur votre chemin.

A travers plaine et bois, vous allez découvrir la butte de Coivrel. Cet espace naturel est un endroit protégé dans le cadre d’une Zone d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) . Son origine est lié aux vestiges d’un fortin gallo-romain le Castelet dont il ne reste qu’une butte de terre au Nord du village.

Au milieu de cet espace naturel se trouve différentes mares dont une, celle en face de la butte, qui a été aménagée en aire de pique nique, un endroit paisible où se retrouve différents animaux de lieux humides grenouilles, libellules, …

English : La butte de Coivrel

At the start of the car park of the church, classified as a Historic Monument, above the gate you can see the equestrian statue of St Martin sharing his coat

The commune of Coivrel also has a good number of small heritage sites: 6 calvaries, 2 crosses, 1 old water pump, you may find some on your way.

Through the plain and woods, you will discover the hillock of Coivrel. This natural area is a protected area within the framework of a Zone of Ecological, Floristic and Faunistic Interest (ZNIEFF). Its origin is linked to the remains of a Gallo-Roman fortress le Castelet of which only a mound of earth remains to the north of the village

In the middle of this natural area there are various ponds, one of which, opposite the mound, has been converted into a picnic area, a peaceful place where you can find various wetland animals: frogs, dragonflies, etc.

Deutsch : La butte de Coivrel

Sie starten am Parkplatz der Kirche, die als historisches Monument klassifiziert ist. Über dem Portal können Sie die Reiterstatue des Heiligen Martin sehen, der seinen Mantel teilt

Die Gemeinde Coivrel besitzt auch viele kleine Kulturgüter: 6 Kalvarienberge, 2 Kreuze, 1 alte Wasserpumpe, vielleicht finden Sie sie auf Ihrem Weg.

Durch die Ebene und die Wälder werden Sie den Hügel von Coivrel entdecken. Dieser Naturraum ist ein geschützter Ort im Rahmen einer Zone von ökologischem, floristischem und faunistischem Interesse (ZNIEFF). Sein Ursprung liegt in den Überresten einer gallo-römischen Festung Le Castelet , von der nur noch ein Erdhügel nördlich des Dorfes übrig geblieben ist

Inmitten dieses Naturgebiets befinden sich verschiedene Tümpel, von denen einer, der gegenüber dem Hügel liegt, als Picknickplatz eingerichtet wurde.

Italiano :

All’inizio del parcheggio della chiesa, classificata come Monumento Storico, sopra il cancello si può vedere la statua equestre di San Martino che condivide il suo mantello

Il comune di Coivrel possiede anche una serie di piccoli patrimoni: 6 calvari, 2 croci, 1 vecchia pompa dell’acqua, che potrete trovare lungo il vostro cammino.

Attraverso la pianura e i boschi, si scopre il poggio di Coivrel. Quest’area naturale è protetta come Zona di interesse ecologico, floristico e faunistico (ZNIEFF). La sua origine è legata ai resti di un forte gallo-romano le Castelet di cui rimane solo un cumulo di terra a nord del villaggio

Al centro di quest’area naturale si trovano vari stagni, uno dei quali, di fronte al tumulo, è stato trasformato in un’area picnic, un luogo tranquillo dove si possono trovare vari animali delle zone umide: rane, libellule, ecc.

Español : La butte de Coivrel

Al principio del aparcamiento de la iglesia, clasificada como Monumento Histórico, sobre la puerta se puede ver la estatua ecuestre de San Martín compartiendo su capa

El municipio de Coivrel también cuenta con un número de pequeños sitios patrimoniales: 6 calvarios, 2 cruces, 1 antigua bomba de agua, puede encontrar algunos en su camino.

A través de la llanura y el bosque, descubrirá la loma de Coivrel. Este espacio natural está protegido como Zona de Interés Ecológico, Florístico y Faunístico (ZNIEFF). Su origen está vinculado a los restos de un fuerte galo-romano le Castelet del que sólo queda un montículo de tierra al norte del pueblo

En medio de esta zona natural hay varios estanques, uno de los cuales, frente al montículo, se ha convertido en una zona de picnic, un lugar tranquilo donde se pueden encontrar varios animales de los humedales: ranas, libélulas, etc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par SIM Hauts-de-France