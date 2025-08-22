La Butte de Plémont Plessis-de-Roye Oise

La Butte de Plémont A pieds Facile

La Butte de Plémont Place communale du village en face de l’église. 60310 Plessis-de-Roye Oise Hauts-de-France

Durée : 45 Distance : 1500.0 Tarif :

Le front se fixe à la fin du mois de septembre 194. Les français conservent Plessier-de-Roye mais les allemands ont une position dominante en occupant la Butte de Plémont qu’ils transforment en forteresse. De très violents combats se produisent en juin 1918 ; les ruines imposantes du château Renaissance du Village en attestent encore de nos jours.

English : La Butte de Plémont

The front was fixed at the end of September 194. The French kept Plessier-de-Roye but the Germans had a dominant position by occupying the Butte de Plémont, which they transformed into a fortress. Very violent fighting took place in June 1918; the imposing ruins of the Renaissance castle in the village still bear witness to this today.

Deutsch : La Butte de Plémont

Die Front wird Ende September 194 festgelegt. Die Franzosen behielten Plessier-de-Roye, aber die Deutschen hatten eine dominante Position, indem sie den Butte de Plémont besetzten, den sie zu einer Festung ausbauten. Im Juni 1918 kam es zu sehr heftigen Kämpfen; die imposanten Ruinen des Renaissanceschlosses von Le Village zeugen noch heute davon.

Italiano :

Il fronte è fissato alla fine di settembre 194. I francesi tennero Plessier-de-Roye, ma i tedeschi ebbero una posizione dominante occupando la Butte de Plémont che trasformarono in una fortezza. Nel giugno del 1918 si svolsero combattimenti molto pesanti, di cui sono ancora testimonianza le imponenti rovine del castello rinascimentale del villaggio.

Español : La Butte de Plémont

El frente se fija a finales de septiembre de 194. Los franceses mantenían Plessier-de-Roye pero los alemanes tenían una posición dominante al ocupar la Butte de Plémont que transformaron en una fortaleza. En junio de 1918 se produjeron combates muy intensos; las imponentes ruinas del castillo renacentista del pueblo aún lo atestiguan.

