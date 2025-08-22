La butte des Templiers Assis-sur-Serre Aisne

La butte des Templiers En VTT

La butte des Templiers Devant l’église d’Assis-sur-Serre 02270 Assis-sur-Serre Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Culminant au site panoramique de Catillon-du-Temple, cette excursion à réserver pour la période estivale explore les vallées confluantes de la Serre et du Péron, jalonnées d’un beau patrimoine églises fortifiées, maisons basses et granges de brique savamment charpentées.

English :

Culminating at the panoramic site of Catillon-du-Temple, this excursion, to be reserved for the summer period, explores the confluent valleys of the Serre and the Péron, marked out by a beautiful heritage: fortified churches, low houses and cleverly framed brick barns.

Deutsch :

Dieser Ausflug, der am Aussichtspunkt Catillon-du-Temple gipfelt und für die Sommermonate gebucht werden sollte, erkundet die Täler, in denen die Flüsse Serre und Peron zusammenfließen und die ein schönes Kulturerbe aufweisen: befestigte Kirchen, niedrige Häuser und Scheunen aus kunstvoll gezimmerten Ziegeln.

Italiano :

Con arrivo al sito panoramico di Catillon-du-Temple, questa escursione, da prenotare per il periodo estivo, esplora le valli confluenti dei fiumi Serre e Péron, costellate da un bellissimo patrimonio: chiese fortificate, case basse e fienili in mattoni sapientemente costruiti.

Español :

Concluyendo en el sitio panorámico de Catillon-du-Temple, esta excursión, que debe reservarse para el periodo estival, explora los valles confluentes de los ríos Serre y Péron, salpicados de un bello patrimonio: iglesias fortificadas, casas bajas y graneros de ladrillo ingeniosamente construidos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-12 par Agence Aisne Tourisme