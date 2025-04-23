La butte du Plain Châtel Pont-Saint-Mard Aisne

La butte du Plain Châtel Pont-Saint-Mard Aisne vendredi 1 août 2025.

La butte du Plain Châtel A pieds

La butte du Plain Châtel De la place de la mairie. 02380 Pont-Saint-Mard Aisne Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 10000.0 Tarif :

Entre les hauteurs cultivées du plateau soissonnais et les versants boisés de la vallée de l’Ailette, ce parcours offre une multitude de panoramas ouvrant sur un paysage contrasté.

English : La butte du Plain Châtel

Between the cultivated heights of the Soissonnais plateau and the wooded slopes of the Ailette valley, this trail offers a multitude of panoramas opening onto a contrasting landscape.

Deutsch : La butte du Plain Châtel

Zwischen den bewirtschafteten Höhen des Plateaus von Soissonnais und den bewaldeten Hängen des Tals der Ailette bietet diese Strecke eine Vielzahl von Panoramen, die eine kontrastreiche Landschaft eröffnen.

Italiano :

Tra le alture coltivate dell’altopiano di Soissons e i pendii boscosi della valle dell’Ailette, questo percorso offre una moltitudine di panorami che si aprono su un paesaggio contrastante.

Español : La butte du Plain Châtel

Entre las alturas cultivadas de la meseta de Soissons y las laderas boscosas del valle de Ailette, esta ruta ofrece una multitud de panoramas que se abren a un paisaje contrastado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France