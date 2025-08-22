La Capelle La Canourgue Lozère

La Capelle Marche nordique Difficulté moyenne

La Capelle 48500 La Canourgue Lozère Occitanie

Durée : 180 Distance : 10839.0 Tarif :

Randonnée sur le Causse de Sauveterre, entre forêts de pins et étendues de steppes arides, à la découverte du patrimoine caussenard.

Difficulté moyenne

http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08

English :

Hiking on the Causse de Sauveterre, between pine forests and stretches of arid steppe, to discover the heritage of the Causse.

Deutsch :

Wanderung auf dem Causse de Sauveterre, zwischen Pinienwäldern und ausgedehnten, trockenen Steppenlandschaften, um das Erbe der Caussenard zu entdecken.

Italiano :

Escursione sul Causse de Sauveterre, tra pinete e tratti di steppa arida, alla scoperta del patrimonio del Causse.

Español :

Senderismo por la Causse de Sauveterre, entre pinares y extensiones de estepa árida, descubriendo el patrimonio de la Causse.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère