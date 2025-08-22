La Carrière, sur les pas des Maquisards Moissac-Vallée-Française Lozère

La Carrière, sur les pas des Maquisards Marche nordique Difficulté moyenne

La Carrière, sur les pas des Maquisards Mairie 48110 Moissac-Vallée-Française Lozère Occitanie

Niché sur le versant méditerranéen, on trouve ici une flore recherchant un sol sec et climat chaud. Le chemin passe par des hameaux d’une grande richesse architecturale et sur les terres de refuge de plusieurs maquis, comme la Picharlerie.

+33 4 66 45 81 94

English :

Nestled on the Mediterranean slope, the flora here thrives on dry soil and a warm climate. The trail passes through hamlets of great architectural wealth and the refuge lands of several maquis, such as La Picharlerie.

Deutsch :

An den mediterranen Hängen gelegen, findet man hier eine Flora, die trockenen Boden und warmes Klima sucht. Der Weg führt durch Dörfer von großem architektonischen Reichtum und durch das Rückzugsgebiet verschiedener Macchien, wie z. B. La Picharlerie.

Italiano :

Adagiata sulle pendici del Mediterraneo, la flora qui prospera grazie ai terreni asciutti e al clima caldo. L’itinerario attraversa borghi di grande interesse architettonico e i terreni di rifugio di alcune macchie, come La Picharlerie.

Español :

Enclavada en la vertiente mediterránea, la flora se desarrolla en suelos secos y clima cálido. La ruta atraviesa aldeas de gran interés arquitectónico y las tierras de refugio de varios maquis, como La Picharlerie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère