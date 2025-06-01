La cascade de Blangy Hirson Aisne

La cascade de Blangy Hirson Aisne vendredi 1 août 2025.

La cascade de Blangy A pieds

La cascade de Blangy Du terrain de football d’Hirson 02500 Hirson Aisne Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :

Ce circuit situé au coeur de la forêt communale d’Hirson conduit à une belle cascade avant de revenir le long de

l’Oise naissante.

English : La cascade de Blangy

This circuit located in the heart of the communal forest of Hirson leads to a beautiful waterfall before returning along

the river Oise.

Deutsch : La cascade de Blangy

Dieser Rundweg im Herzen des Gemeindewaldes von Hirson führt zu einem schönen Wasserfall, bevor er entlang der

der beginnenden Oise.

Italiano :

Questo circuito, situato nel cuore della foresta di Hirson, conduce a una splendida cascata prima di tornare lungo il sentiero che porta a Hirson

lungo l’emergente fiume Oise.

Español : La cascade de Blangy

Este circuito situado en el corazón del bosque de Hirson conduce a una hermosa cascada antes de regresar por el

a lo largo del emergente río Oise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France