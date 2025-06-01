La Cavée aux Coqs à VTT Saint Martin de l’If Seine-Maritime

La Cavée aux Coqs à VTT Parking de l’église de Betteville 76190 Saint Martin de l’If Seine-Maritime Normandie

Cette balade vous fera découvrir Betteville, l’église et le Manoir qui s’y trouvent, ainsi que quelques belles chaumières restaurées dans le bourg et au hameau du Mesnil. Vous pourrez apercevoir un très beau panorama sur le Pont de Brotonne et sur l’un des bâtiments de l’abbaye de Saint-Wandrille-Rançon.

English : La Cavée aux Coqs à VTT

This walk will make you discover Betteville, the church and the Manor House which are there, as well as some beautiful restored thatched cottages in the village and the hamlet of Mesnil. You will be able to see a very beautiful panorama on the Pont de Brotonne and on one of the buildings of the abbey of Saint-Wandrille-Rançon.

Deutsch :

Auf dieser Wanderung entdecken Sie Betteville, die Kirche und das Herrenhaus, die sich dort befinden, sowie einige schöne restaurierte Reetdachhäuser in der Ortschaft und im Weiler Mesnil. Sie werden einen schönen Blick auf die Pont de Brotonne und eines der Gebäude der Abtei Saint-Wandrille-Rançon haben.

Italiano :

Questa passeggiata vi porterà a Betteville, alla chiesa e alla casa padronale, oltre che ad alcuni splendidi cottage con tetto di paglia restaurati nel villaggio e nella frazione di Mesnil. Potrete ammirare un bellissimo panorama del Pont de Brotonne e uno degli edifici dell’abbazia di Saint-Wandrille-Rançon.

Español :

Este paseo le llevará a Betteville, a la iglesia y a la casa solariega que allí se encuentra, así como a algunas hermosas casas de paja restauradas en el pueblo y en la aldea de Mesnil. Podrá contemplar un hermoso panorama del Puente de Brotonne y uno de los edificios de la abadía de Saint-Wandrille-Rançon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme