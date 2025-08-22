La Ceinture Verte de Villedieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

La Ceinture Verte de Villedieu

La Ceinture Verte de Villedieu 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Normandie

Durée : 180 Distance : 11000.0 Tarif :

Saviez-vous qu’au départ du centre-ville de la cité sourdine, vous pouviez vous retrouver au cœur du bocage en quelques pas ? Cette boucle de randonnée de 11km vous mène vers des sentiers de campagne, entre vaches normandes et vues panoramiques sur la cité. Le clocher de l’église Notre-Dame vous accompagne tout au long du chemin… A découvrir sur votre parcours l’église de Saint-Pierre-du-Tronchet, l’église de Saultchevreuil et son lavoir. N’hésitez pas à vous arrêter quelques instants pour visiter les sites et ateliers d’artisanat de la ville.

Distance 11km

Durée 3h

Niveau Facile

Balisage Jaune

+33 2 33 61 05 69

English : La Ceinture Verte de Villedieu

Did you know that starting from the city center of the city, you can find yourself in the heart of the bocage in a few steps? This 11km hiking loop leads you along country paths, between Norman cows and panoramic views of the city. The bell tower of the Notre-Dame church will accompany you all along the way? To discover on your way the church of Saint-Pierre-du-Tronchet, the church of Saultchevreuil and its wash-house. Don’t hesitate to stop for a few moments to visit the sites and craft workshops of the city

Distance 11km

Duration 3h

Level Easy

Marking Yellow

Deutsch :

Wussten Sie, dass Sie vom Stadtzentrum der Cité sourdine aus in wenigen Schritten mitten in der Bocage sein können? Dieser 11 km lange Rundwanderweg führt Sie über Landwege, vorbei an normannischen Kühen und Panoramablicken auf die Stadt. Der Glockenturm der Kirche Notre-Dame begleitet Sie auf dem ganzen Weg? Entdecken Sie auf Ihrem Weg die Kirche von Saint-Pierre-du-Tronchet, die Kirche von Saultchevreuil und ihr Waschhaus. Halten Sie an, um die Sehenswürdigkeiten und Handwerksbetriebe der Stadt zu besichtigen

Entfernung: 11 km

Dauer: 3 Stunden

Schwierigkeitsgrad: Leicht

Markierung: Gelb

Italiano :

Sapevate che dal centro della città potete trovarvi nel cuore del bocage in pochi passi? Questo percorso a piedi di 11 km si snoda lungo sentieri di campagna, tra mucche normanne e viste panoramiche sulla città. Il campanile della chiesa di Notre-Dame vi accompagna lungo il percorso? Da scoprire lungo il percorso: la chiesa di Saint-Pierre-du-Tronchet, la chiesa di Saultchevreuil e il suo lavatoio. Non esitate a fermarvi per visitare i siti e i laboratori artigianali della città

Distanza 11km

Durata 3h

Livello Facile

Marcatura: giallo

Español :

¿Sabía que desde el centro de la ciudad puede situarse en el corazón del bocage en pocos pasos? Este circuito a pie de 11 km le llevará por caminos rurales, entre vacas normandas y vistas panorámicas de la ciudad. El campanario de la iglesia de Notre-Dame le acompaña a lo largo del camino? Para descubrir por el camino: la iglesia de Saint-Pierre-du-Tronchet, la iglesia de Saultchevreuil y su lavadero. No dude en detenerse unos instantes para visitar los yacimientos y talleres artesanales de la ciudad

Distancia 11km

Duración 3h

Nivel Fácil

Marcado Amarillo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme