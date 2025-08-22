La Chalaronne au fil de l’eau N°4 Dompierre-sur-Chalaronne Ain

La Chalaronne au fil de l’eau N°4

La Chalaronne au fil de l’eau N°4 Mairie 01400 Dompierre-sur-Chalaronne Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Promenade sans difficulté avec, le long du circuit, 2 panneaux thématiques: La Chalaronne agricole et La vieille Chalaronne .

+33 4 74 55 02 27

English :

Easy walk with, along the circuit, 2 thematic panels: La Chalaronne agricole and La vieille Chalaronne .

Deutsch :

Leichte Wanderung mit zwei thematischen Schildern: La Chalaronne agricole (Die landwirtschaftliche Chalaronne) und La vieille Chalaronne (Die alte Chalaronne).

Italiano :

Facile passeggiata con 2 pannelli tematici lungo il percorso: La Chalaronne agricola e La vecchia Chalaronne .

Español :

Paseo fácil con 2 paneles temáticos a lo largo del recorrido: La Calarona agrícola y La Calarona antigua .

