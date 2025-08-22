La Chalaronne au fil de l’eau N°5 Châtillon-sur-Chalaronne Ain

La Chalaronne au fil de l’eau N°5

La Chalaronne au fil de l'eau N°5
Clos Janin
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
Ain
Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit sans difficulté avec, le long du parcours, 2 panneaux thématiques La ripisylve et Les moulins au XIXème siècle

+33 4 74 55 02 27

English :

Easy tour with, along the route, 2 thematic panels: The ripisylve and Mills in the 19th century

Deutsch :

Unschwieriger Rundgang mit, entlang der Strecke, 2 thematischen Tafeln: Der Flussuferwald und Die Mühlen im 19. Jahrhundert

Italiano :

Facile visita con 2 pannelli tematici lungo il percorso: La riva del fiume e I mulini nel XIX secolo

Español :

Recorrido sencillo con 2 paneles temáticos en el camino: La ribera y Los molinos en el siglo XIX

