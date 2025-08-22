La Chalaronne au fil de l’eau N°6 Villars-les-Dombes Ain

La Chalaronne au fil de l’eau N°6

La Chalaronne au fil de l’eau N°6 Stage de rugby 01330 Villars-les-Dombes Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Parcours sans difficulté avec, le long du circuit, un panneau thématique Une rivière atypique

Départ: Devant le pont du stade de rugby

+33 4 74 55 02 27

English :

Easy to navigate with, along the circuit, a thematic panel: An atypical river

Start: In front of the bridge of the rugby stadium

Deutsch :

Unschwierige Strecke mit einem Themenschild Ein atypischer Fluss entlang der Strecke

Start: Vor der Brücke des Rugbystadions

Italiano :

Percorso facile con un pannello tematico lungo il cammino: Un fiume atipico

Inizio: davanti al ponte dello stadio di rugby

Español :

Ruta fácil con un panel temático en el camino: Un río atípico

Inicio: Frente al puente del estadio de rugby

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-18 par Aintourisme source Apidae Tourisme