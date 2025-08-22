La Chalaronne au fil de l’eau N°6 Villars-les-Dombes Ain
La Chalaronne au fil de l’eau N°6 Villars-les-Dombes Ain vendredi 1 mai 2026.
La Chalaronne au fil de l’eau N°6
La Chalaronne au fil de l’eau N°6 Stage de rugby 01330 Villars-les-Dombes Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Parcours sans difficulté avec, le long du circuit, un panneau thématique Une rivière atypique
Départ: Devant le pont du stade de rugby
+33 4 74 55 02 27
English :
Easy to navigate with, along the circuit, a thematic panel: An atypical river
Start: In front of the bridge of the rugby stadium
Deutsch :
Unschwierige Strecke mit einem Themenschild Ein atypischer Fluss entlang der Strecke
Start: Vor der Brücke des Rugbystadions
Italiano :
Percorso facile con un pannello tematico lungo il cammino: Un fiume atipico
Inizio: davanti al ponte dello stadio di rugby
Español :
Ruta fácil con un panel temático en el camino: Un río atípico
Inicio: Frente al puente del estadio de rugby
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-18 par Aintourisme source Apidae Tourisme