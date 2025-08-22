La cham de l’Hermet Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Durée : 180 Distance : 7834.0 Tarif :

Ce sentier, qui traverse des paysages très diversifiés, permet de comprendre la complexité des interactions entre l’homme et la nature.
  +33 4 66 45 81 94

English :

This trail, which passes through a wide variety of landscapes, provides an insight into the complex interactions between man and nature.

Deutsch :

Dieser Pfad führt durch sehr unterschiedliche Landschaften und vermittelt einen Einblick in die komplexen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur.

Italiano :

Questo percorso, che attraversa una grande varietà di paesaggi, offre una visione delle complesse interazioni tra uomo e natura.

Español :

Este sendero, que atraviesa una gran variedad de paisajes, ofrece una visión de las complejas interacciones entre el hombre y la naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère