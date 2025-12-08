La chapelle du Saint-Pilon Saint-Zacharie Var
La chapelle du Saint-Pilon Saint-Zacharie Var vendredi 1 mai 2026.
La chapelle du Saint-Pilon
La chapelle du Saint-Pilon 83640 Saint-Zacharie Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 150 Distance : 5500.0 Tarif :
Cet itinéraire au final montagnard, vous permettra de découvrir la chapelle du Saint-Pilon ainsi qu’un panorama d’exception depuis la crête de la montagne Sainte Baume.
English :
This itinerary, with its mountain finish, will allow you to discover the Saint-Pilon chapel and an exceptional panorama from the crest of the Sainte Baume mountain.
Deutsch :
Auf dieser Route mit bergigem Finale können Sie die Kapelle von Saint-Pilon sowie ein außergewöhnliches Panorama vom Kamm des Berges Sainte Baume aus entdecken.
Italiano :
Questo percorso, con il suo finale di montagna, vi porterà alla cappella di Saint-Pilon e a un panorama eccezionale dalla cresta della montagna Sainte Baume.
Español :
Este itinerario, con final en la montaña, contempla la capilla de Saint-Pilon y un panorama excepcional desde la cresta del monte Sainte Baume.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Provence Tourisme Conseil Départemental du Var