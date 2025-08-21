La Charente en deuch Vars Charente
La Charente en deuch Vars Charente vendredi 1 mai 2026.
La Charente en deuch
La Charente en deuch Les Boîteaux 16330 Vars Charente Nouvelle-Aquitaine
Jean vous propose de sillonner les routes en 2CV !
Location de dix 2CV de la fin des années 1970 et 1980 une demi heure de formation assurée par le propriétaire avant de vous laisser partir explorer la campagne Charentaise.
+33 6 89 49 26 29
English :
Jean offers you to drive around the roads in a 2CV!
Ten 2CVs from the late 1970’s and 1980’s are available for rent: half an hour of training by the owner before you leave to explore the Charentais countryside.
Deutsch :
Jean bietet Ihnen an, mit einem 2CV durch die Straßen zu fahren!
Mieten Sie zehn 2CVs aus den späten 1970er und 1980er Jahren: Eine halbstündige Einweisung durch den Besitzer, bevor Sie die Landschaft der Charente erkunden können.
Italiano :
Jean vi offre la possibilità di girare per le strade a bordo di una 2CV!
Noleggio di dieci 2CV della fine degli anni ’70 e ’80: mezz’ora di formazione da parte del proprietario prima di partire alla scoperta della campagna della Charente.
Español :
Jean te ofrece la oportunidad de recorrer las carreteras en un 2CV
Alquile diez 2CV de finales de los años 70 y 80: media hora de formación a cargo del propietario antes de salir a explorar la campiña de la Charente.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme