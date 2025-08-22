La Chaudière La paysage vu par le paléontologue La Chaudière Drôme

La Chaudière La paysage vu par le paléontologue

La Chaudière La paysage vu par le paléontologue Parking entrée village 26340 La Chaudière Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

La Chaudière est un petit village, installé sous le col du même nom, entre les montagnes de Couspeau et des 3 Becs. Une trentaine d’habitants y vivent entourés de forêts. On y sent l’influence du sud et celle des montagnes du Vercors.

English :

La Chaudière is a small village under the pass of the same name, between the Couspeau and 3 Becs mountains. Some thirty inhabitants live here, surrounded by forests. You can feel the influence of the south and the Vercors mountains.

Deutsch :

La Chaudière ist ein kleines Dorf, das unterhalb des gleichnamigen Passes zwischen den Bergen Couspeau und 3 Becs angesiedelt ist. Hier leben etwa 30 Einwohner, die von Wäldern umgeben sind. Hier spürt man den Einfluss des Südens und den der Vercors-Berge.

Italiano :

La Chaudière è un piccolo villaggio situato sotto l’omonimo passo, tra i monti Couspeau e 3 Becs. Qui vivono una trentina di abitanti, circondati da boschi. Si sente l’influenza del sud e delle montagne del Vercors.

Español :

La Chaudière es un pequeño pueblo situado bajo el puerto del mismo nombre, entre los montes Couspeau y 3 Becs. Aquí viven unos treinta habitantes, rodeados de bosques. Se siente la influencia del sur y de las montañas del Vercors.

