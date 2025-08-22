La chaussée Brunehaut Amigny-Rouy Aisne
La chaussée Brunehaut Amigny-Rouy Aisne vendredi 1 mai 2026.
La chaussée Brunehaut A pieds
La chaussée Brunehaut De la place André Moroy (mairie) 02700 Amigny-Rouy Aisne Hauts-de-France
Ce circuit offrant une vue imprenable sur la vallée de l’Oise, occupe une zone stratégique depuis l’époque gallo-romaine. Témoins du passé, les insolites buttes de Rouy veillent toujours sur le croisement de l’ancienne chaussée gauloise de Laon à Chauny et de la chaussée Brunehaut.
English :
This circuit offers an unobstructed view of the Oise valley and has been a strategic area since the Gallo-Roman era. Witnesses of the past, the unusual mounds of Rouy always watch over the crossing of the ancient Gallic road from Laon to Chauny and the Brunehaut road.
Deutsch :
Dieser Rundweg, der einen atemberaubenden Blick auf das Oise-Tal bietet, befindet sich seit der gallo-römischen Zeit in einem strategischen Gebiet. Als Zeugen der Vergangenheit wachen die ungewöhnlichen Hügel von Rouy noch immer über die Kreuzung der alten gallischen Chaussée von Laon nach Chauny und der Chaussée Brunehaut.
Italiano :
Questo percorso, che offre una vista ininterrotta sulla valle dell’Oise, è stato un luogo strategico fin dall’epoca gallo-romana. Testimoni del passato, gli insoliti tumuli di Rouy sorvegliano ancora l’incrocio tra l’antica strada gallica da Laon a Chauny e la strada del Brunehaut.
Español :
Esta ruta, que ofrece vistas ininterrumpidas sobre el valle del Oise, ha sido un lugar estratégico desde la época galo-romana. Testigos del pasado, los insólitos montículos de Rouy siguen vigilando el cruce de la antigua vía gala de Laon a Chauny y la carretera de Brunehaut.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2008-02-28 par Agence Aisne Tourisme