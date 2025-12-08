La Cheminote Capdenac-Gare Aveyron

La Cheminote

La Cheminote 12700 Capdenac-Gare Aveyron Occitanie

Durée : 210 Distance : 13600.0 Tarif :

Une balade autour d’une ville à la campagne, depuis la rive du Lot jusqu’aux hauteurs du Causse Blanc.

Capdenac-Gare est une ville moderne inventée autour du train et de la gare

English :

A walk around a town in the countryside, from the banks of the Lot to the heights of the Causse Blanc.

Capdenac-Gare is a modern town built around the train and the station

Deutsch :

Ein Spaziergang rund um eine Stadt auf dem Land, vom Ufer des Lot bis zu den Anhöhen des Causse Blanc.

Capdenac-Gare ist eine moderne Stadt, die um den Zug und den Bahnhof herum erfunden wurde

Italiano :

Una passeggiata intorno a una città in campagna, dalle rive del Lot alle alture del Causse Blanc.

Capdenac-Gare è una città moderna costruita intorno al treno e alla stazione

Español :

Un paseo por una ciudad en plena naturaleza, desde las orillas del Lot hasta las alturas del Causse Blanc.

Capdenac-Gare es una ciudad moderna construida en torno al tren y la estación

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot