La Cheminote Capdenac-Gare Aveyron
La Cheminote Capdenac-Gare Aveyron vendredi 1 mai 2026.
La Cheminote
La Cheminote 12700 Capdenac-Gare Aveyron Occitanie
Durée : 210 Distance : 13600.0 Tarif :
Une balade autour d’une ville à la campagne, depuis la rive du Lot jusqu’aux hauteurs du Causse Blanc.
Capdenac-Gare est une ville moderne inventée autour du train et de la gare
English :
A walk around a town in the countryside, from the banks of the Lot to the heights of the Causse Blanc.
Capdenac-Gare is a modern town built around the train and the station
Deutsch :
Ein Spaziergang rund um eine Stadt auf dem Land, vom Ufer des Lot bis zu den Anhöhen des Causse Blanc.
Capdenac-Gare ist eine moderne Stadt, die um den Zug und den Bahnhof herum erfunden wurde
Italiano :
Una passeggiata intorno a una città in campagna, dalle rive del Lot alle alture del Causse Blanc.
Capdenac-Gare è una città moderna costruita intorno al treno e alla stazione
Español :
Un paseo por una ciudad en plena naturaleza, desde las orillas del Lot hasta las alturas del Causse Blanc.
Capdenac-Gare es una ciudad moderna construida en torno al tren y la estación
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot