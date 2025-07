La Chevauchée de Guillaume Villers-Bocage Calvados

Itinéraire de randonnée équestre long de 208 km relie La Baie des Veys (Géfosse-Fontenay) à Falaise. Ce parcours emprunte en partie le tracé de la folle chevauchée de Guillaume le Conquérant qu’il emprunta en 1047 pour rallier en moins d’une journée Valognes à Falaise.

Avec cette chevauchée, jalonnée de grands sites à découvrir, vous traverserez les paysages du Bessin et les plages du Débarquement, les chemins creux du Bocage Normand et de la Suisse-Normande pour une arrivée au château de Falaise.

Chaque fiche étape vous propose des hébergements pour vous accueillir avec votre monture, des professionnels équins et tous les services utiles à la bonne organisation de votre Chevauchée.

fiche produit de la chevauchée de Guillaume

http://www.bessin-normandie.com/ +33 2 31 51 28 28

English : La Chevauchée de Guillaume

This 208km riding route links the Bay of Veys (Géfosse-Fontenay) with Falaise. The route runs partly along the road that was taken on horseback by William the Conqueror in 1047, as he galloped his way in just one day from Valognes to Falaise.

This riding route takes you past many sites to discover, across the landscapes of the Bessin and the D-Day Landing beaches, the hollow paths of the Normandy bocage and the picturesque Suisse Normande area, to finally arrive at Falaise Castle.

The sheet on each phase offers adapted accommodation options to welcome you and your horse, together with equestrian professionals offering all the necessary services to ensure you can best organise your riding tour.

information sheet on the Chevauchée de Guillaume riding route

Deutsch :

Dieser 208 km lange Wanderreitweg führt von der Baie des Veys (Géfosse-Fontenay) nach Falaise. Die Strecke folgt teilweise der Route des wilden Ritts von Wilhelm dem Eroberer, den er 1047 unternahm, um in weniger als einem Tag von Valognes nach Falaise zu reiten.

Dieser Ritt führt Sie durch die Landschaften des Bessin und zu den Landungsstränden, durch die Hohlwege der Bocage Normand und der Suisse-Normande und endet schließlich im Schloss von Falaise.

Jede Etappenkarte bietet Ihnen Unterkünfte, in denen Sie und Ihr Pferd untergebracht werden können, Pferdefachleute und alle nützlichen Dienstleistungen, die Sie für eine gute Organisation Ihres Rittes benötigen.

Produktkarte von Guillaumes Ritt

Italiano :

Un percorso a cavallo di 208 km che collega La Baie des Veys (Géfosse-Fontenay) a Falaise. Questo itinerario segue in parte il percorso della folle cavalcata di Guglielmo il Conquistatore nel 1047 da Valognes a Falaise in meno di un giorno.

Con questo viaggio, caratterizzato da grandi siti da scoprire, attraverserete i paesaggi del Bessin e delle spiagge del D-Day, i sentieri sommersi del Bocage normanno e della Suisse-Normande per arrivare al castello di Falaise.

Ogni scheda di tappa propone alloggi per accogliere voi e il vostro cavallo, professionisti del settore equestre e tutti i servizi utili per la buona organizzazione della vostra cavalcata.

scheda prodotto della cavalcata di Guillaume

Español :

Ruta ecuestre de 208 km que une La Baie des Veys (Géfosse-Fontenay) con Falaise. Esta ruta sigue en parte el recorrido de la alocada cabalgata de Guillermo el Conquistador en 1047 desde Valognes hasta Falaise en menos de un día.

Con este paseo, jalonado de grandes sitios por descubrir, atravesará los paisajes del Bessin y las playas del Día D, los caminos hundidos del Bocage normando y la Suisse-Normande para llegar al castillo de Falaise.

La ficha de cada etapa propone alojamientos para acogerle a usted y a su caballo, profesionales ecuestres y todos los servicios útiles para la buena organización de su paseo.

hoja de producto de la cabalgata de Guillaume

