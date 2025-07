La Chevauchée du Pays d’Auge à la Seine Colombelles Calvados

La Chevauchée du Pays d’Auge à la Seine 8 Rue Léopold Sédar-Senghor 14460 Colombelles Calvados Normandie

Partant de Falaise pour rejoindre Jumièges, ce nouvel itinéraire de 265 km traverse le pays d’Auge pour le relier à la Seine. Il longe la vallée de la Risle et vous offre une immersion des terres parsemées de haras où le cheval est roi. Sur cet itinéraire, vous aurez l’occasion de vagabonder sur des chemins qui vous mèneront à quelques hauts lieux touristiques du territoire comme le Château de Falaise, Orbec et la source de l’Orbiquet, Broglie et la vallée de la Charentonne, L’Abbaye du Bec Hellouin, La Forêt de Montfort sur Risle, Aizier et son point de vue sur la Seine mais aussi la Forêt de Brotonne et l’Abbaye de Jumièges.

Véritable pont entre les territoires, il sera dorénavant possible au travers de ce maillage de grands itinéraires équestres de rejoindre la Baie du Mont Saint-Michel depuis la Seine-Maritime.

+33 6 29 42 34 89

English : La Chevauchée du Pays d’Auge à la Seine

Starting from Falaise to reach Jumièges, this new 265 km itinerary crosses the Auge country to link it to the Seine. It follows the Risle valley and offers you an immersion in the land dotted with stud farms where the horse is king. On this itinerary, you will have the opportunity to wander on paths that will lead you to some of the high tourist places of the territory such as the Castle of Falaise, Orbec and the source of the Orbiquet, Broglie and the valley of the Charentonne, the Abbey of Bec Hellouin, the Forest of Montfort sur Risle, Aizier and its point of view on the Seine but also the Forest of Brotonne and the Abbey of Jumièges.

A real bridge between the territories, it will be possible from now on through this network of great equestrian routes to reach the Bay of Mont Saint-Michel from the Seine-Maritime.

Deutsch :

Diese neue 265 km lange Route führt von Falaise nach Jumièges und durchquert das Pays d’Auge, um es mit der Seine zu verbinden. Sie verläuft entlang des Risle-Tals und bietet Ihnen die Möglichkeit, in die von Gestüten übersäten Ländereien einzutauchen, in denen das Pferd König ist. Auf dieser Route haben Sie die Möglichkeit, auf Wegen zu wandern, die Sie zu einigen touristischen Höhepunkten der Region führen, wie dem Schloss von Falaise, Orbec und der Quelle des Orbiquet, Broglie und dem Tal der Charentonne, der Abtei von Bec Hellouin, dem Wald von Montfort sur Risle, Aizier und seinem Aussichtspunkt auf die Seine, aber auch dem Wald von Brotonne und der Abtei von Jumièges.

Als echte Brücke zwischen den Gebieten wird es künftig möglich sein, über diese Vernetzung der großen Reitwege von Seine-Maritime aus die Bucht des Mont Saint-Michel zu erreichen.

Italiano :

Con partenza da Falaise e arrivo a Jumièges, questo nuovo percorso di 265 km attraversa il Pays d’Auge per collegarlo alla Senna. Segue la valle del Risle e vi offre un’immersione nel territorio costellato di scuderie dove il cavallo è il re. Questo itinerario vi permetterà di percorrere sentieri che vi condurranno in alcune delle principali località turistiche della regione, come il Castello di Falaise, Orbec e le sorgenti dell’Orbiquet, Broglie e la valle della Charentonne, l’Abbazia di Bec Hellouin, la Foresta di Montfort sur Risle, Aizier e il suo punto di osservazione sulla Senna, nonché la Foresta di Brotonne e l’Abbazia di Jumièges.

Vero e proprio ponte tra i territori, sarà ora possibile raggiungere la baia di Mont Saint-Michel dalla Seine-Maritime attraverso questa rete di grandi itinerari equestri.

Español :

Con salida en Falaise y llegada a Jumièges, esta nueva ruta de 265 km atraviesa el Pays d’Auge para unirlo al Sena. Sigue el valle de Risle y le ofrece una inmersión en la tierra salpicada de yeguadas donde el caballo es el rey. En este itinerario, tendrá la oportunidad de recorrer senderos que le llevarán a algunos de los principales lugares turísticos de la región, como el castillo de Falaise, Orbec y el nacimiento del Orbiquet, Broglie y el valle del Charentonne, la abadía de Bec Hellouin, el bosque de Montfort sur Risle, Aizier y su mirador sobre el Sena, así como el bosque de Brotonne y la abadía de Jumièges.

Verdadero puente entre los territorios, ahora será posible llegar a la bahía del Monte Saint-Michel desde el Sena-Marítimo a través de esta red de grandes rutas ecuestres.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-09 par Normandie Tourisme