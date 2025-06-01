La Chevauchée en Vallée de Seine Jumièges Seine-Maritime

La Chevauchée en Vallée de Seine

Cet itinéraire bucolique et pittoresque est un vrai dépaysement pour les cavaliers! Saisissant de simplicité et de beauté, il vous emmènera le long des méandres de la Seine, bordés de forêts millénaires et de prestigieuses abbayes. Une invitation à la découverte d’espaces naturels uniques, au cœur de la Normandie et d’un patrimoine chargé d’Histoire. A travers cette randonnée, laissez-vous séduire par le charme intimiste d’un site exceptionnel!

English : La Chevauchée en Vallée de Seine

This bucolic and picturesque route is a real change of scenery for riders! Striking in its simplicity and beauty, it will take you along the meanders of the Seine, lined with thousand-year-old forests and prestigious abbeys. An invitation to discover unique natural areas in the heart of Normandy and a heritage steeped in history. Let yourself be seduced by the intimate charm of an exceptional site!

Deutsch :

Diese bukolische und malerische Route ist eine echte Abwechslung für Reiter! Er ist einfach und schön und führt Sie entlang der mäandernden Seine, gesäumt von tausendjährigen Wäldern und berühmten Abteien. Eine Einladung zur Entdeckung einzigartiger Naturräume im Herzen der Normandie und eines geschichtsträchtigen Erbes. Lassen Sie sich auf dieser Wanderung von dem intimen Charme eines außergewöhnlichen Ortes verzaubern!

Italiano :

Questo percorso bucolico e pittoresco è un vero cambiamento di scenario per i ciclisti! Colpisce per la sua semplicità e bellezza e vi porterà lungo i meandri della Senna, costeggiando foreste millenarie e prestigiose abbazie. Un invito a scoprire aree naturali uniche, nel cuore della Normandia e un patrimonio ricco di storia. Lasciatevi sedurre dal fascino intimo di un sito eccezionale!

Español :

Esta ruta bucólica y pintoresca es un verdadero cambio de escenario para los ciclistas Sorprendente por su sencillez y belleza, le llevará a lo largo de los meandros del Sena, bordeado por bosques milenarios y prestigiosas abadías. Una invitación a descubrir espacios naturales únicos, en el corazón de Normandía y un patrimonio cargado de historia. Déjese seducir por el encanto íntimo de un sitio excepcional

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13