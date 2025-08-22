La Chouette et le Bocage Sorbais Aisne

La Chouette et le Bocage A pieds

La Chouette et le Bocage De la mairie de Sorbais 02580 Sorbais Aisne Hauts-de-France

Didou la chouette chevêche vous invite à prendre votre bâton de pèlerin pour découvrir, au cœur de la Thiérache, une mosaïque bocagère peuplée d’un bestiaire enchanté.

English :

Didou the owl owl invites you to take your pilgrim’s staff to discover, in the heart of the Thiérache, a bocage mosaic populated by an enchanted bestiary.

Deutsch :

Didou, der Steinkauz, lädt Sie ein, Ihren Pilgerstab in die Hand zu nehmen und im Herzen der Thiérache ein Heckenmosaik zu entdecken, das von einem zauberhaften Bestiarium bevölkert wird.

Italiano :

Il gufo Didou vi invita a prendere il vostro bastone da pellegrino e a scoprire, nel cuore della Thiérache, un mosaico di siepi popolato da un bestiario incantato.

Español :

El búho Didou le invita a tomar su bastón de peregrino y descubrir, en el corazón de la Thiérache, un mosaico de setos poblado por un bestiario encantado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2007-07-06 par Agence Aisne Tourisme