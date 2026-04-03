La cité corsaire en kayak de mer Saint-Malo Ille-et-Vilaine

La cité corsaire en kayak de mer

La cité corsaire en kayak de mer Tour Solidor, Cité d’Aleth, Quartier Saint-Servan 35288 Saint-Malo Ille-et-Vilaine Bretagne

Durée : Distance : Tarif :

+33 6 62 53 18 05

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Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-20 par SIT Bretagne