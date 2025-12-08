La conquête des droits d’eau Saint-Pierre-d’Albigny Savoie
A la conquête des droits d’eau Balade thématique sur l’utilisation de la force motrice de l’eau.
http://www.coeurdesavoie.fr/ +33 4 79 25 53 12
English : The quest of water
A la conquête des droits d’eau is a real life board game with enigmas, challenges and negociations throughout the walk. The game lasts around 2 hours and 30 minutes. You will have to buy a bundle before (7 €) at the tourism centre or at the bakery La Grande aux Pains or at Le Coin de Savoie.
Deutsch : La conquête des droits d’eau
A la conquête des droits d’eau: Thematischer Spaziergang über die Nutzung der Antriebskraft des Wassers.
Italiano :
Conquistare i diritti dell’acqua: una passeggiata tematica sull’uso della forza motrice dell’acqua.
Español : La conquête des droits d’eau
Conquistar los derechos del agua: un paseo temático sobre el uso de la fuerza motriz del agua.
