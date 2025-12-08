La conquête des droits d’eau Saint-Pierre-d’Albigny Savoie

La conquête des droits d’eau

Vignobles & Découvertes La conquête des droits d’eau Parking Savoy 73250 Saint-Pierre-d’Albigny Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

A la conquête des droits d’eau Balade thématique sur l’utilisation de la force motrice de l’eau.

http://www.coeurdesavoie.fr/ +33 4 79 25 53 12

English : The quest of water

A la conquête des droits d’eau is a real life board game with enigmas, challenges and negociations throughout the walk. The game lasts around 2 hours and 30 minutes. You will have to buy a bundle before (7 €) at the tourism centre or at the bakery La Grande aux Pains or at Le Coin de Savoie.

Deutsch : La conquête des droits d’eau

A la conquête des droits d’eau: Thematischer Spaziergang über die Nutzung der Antriebskraft des Wassers.

Italiano :

Conquistare i diritti dell’acqua: una passeggiata tematica sull’uso della forza motrice dell’acqua.

Español : La conquête des droits d’eau

Conquistar los derechos del agua: un paseo temático sobre el uso de la fuerza motriz del agua.

