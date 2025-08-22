La corniche d’Azy Azy-sur-Marne Aisne

La corniche d’Azy A pieds

La corniche d’Azy Du parking de l’église d’Azy-sur-Marne 02400 Azy-sur-Marne Aisne Hauts-de-France

Cette balade s’inscrit dans un vaste méandre de la Marne, sur un coteau couvert de vignes, de forêts et de villages dispersés. La table d’orientation de Mont-de-Bonneil offre un large panorama sur la vallée et sur ses villages.

English :

This walk is part of a vast meander of the Marne, on a hillside covered with vineyards, forests and scattered villages. The orientation table at Mont-de-Bonneil offers a wide panorama of the valley and its villages.

Deutsch :

Diese Wanderung verläuft in einer weiten Schleife der Marne, auf einem mit Weinbergen, Wäldern und verstreuten Dörfern bedeckten Hang. Der Orientierungstisch von Mont-de-Bonneil bietet einen weiten Blick über das Tal und seine Dörfer.

Italiano :

Questa passeggiata si svolge in un vasto meandro della Marna, su una collina coperta di vigneti, boschi e villaggi sparsi. Il tavolo di orientamento di Mont-de-Bonneil offre un ampio panorama della valle e dei suoi villaggi.

Español :

Este paseo se desarrolla en un amplio meandro del Marne, en una ladera cubierta de viñas, bosques y pueblos dispersos. La mesa de orientación del Mont-de-Bonneil ofrece una amplia panorámica del valle y sus pueblos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-08-02 par Agence Aisne Tourisme