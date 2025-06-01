La Côte d’Orimont à cheval Le Bourg-Dun Seine-Maritime

La Côte d’Orimont à cheval 76740 Le Bourg-Dun Seine-Maritime Normandie

Durée : 60 Distance : 12000.0 Tarif :

Ce circuit de 12,2 km (dont 7,1 km sur chemin) traverse des hameaux au patrimoine étonnant (châteaux, chaumières…) en passant par les côtes et les chemins du plateau.

English : La Côte d’Orimont à cheval

This 12.2 km circuit (of which 7.1 km are on tracks) passes through hamlets with an astonishing heritage (castles, thatched cottages, etc.), passing through the hills and tracks of the plateau.

Deutsch :

Diese 12,2 km lange Strecke (davon 7,1 km auf Wegen) führt durch Weiler mit erstaunlichem Kulturerbe (Schlösser, Reetdachhäuser…) über die Hügel und Wege der Hochebene.

Italiano :

Questo circuito di 12,2 km (di cui 7,1 km su sentiero) attraversa borghi dal patrimonio sorprendente (castelli, casette di paglia, ecc.), passando per le colline e i sentieri dell’altopiano.

Español :

Este circuito de 12,2 km (de los cuales 7,1 km son por sendero) pasa por aldeas con un patrimonio sorprendente (castillos, casas de paja, etc.), atravesando las colinas y los caminos de la meseta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme